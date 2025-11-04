الأرصاد تحذّر من تجمع المياه على الطرقات نتيجة الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، إدارة التنبؤات الجوية استمرار فرص سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا، خاصة الشمال الشرقي، خلال اليومين القادمين، قد تكون متوسطة إلى جيدة الشدة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع ظهور ضباب أحياناً على المرتفعات الجبلية.

وأشار المركز إلى أن حالة الطقس ستشهد أجواء خريفية تميل للبرودة خلال الليل والصباح الباكر على أغلب مناطق البلاد، مع ثبات درجات الحرارة نسبياً حتى نهاية الأسبوع.

تفاصيل الطقس حسب المناطق:

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، إضافة إلى ظهور ضباب ليلاً وصباحاً على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: 23–27°م.

السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، إضافة إلى ظهور ضباب ليلاً وصباحاً على المرتفعات الجبلية. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة القصوى: 23–27°م. الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة مع خلايا رعدية، خاصة على شرق بنغازي، المرج، الجبل الأخضر، درنة حتى أقصى الساحل، مع احتمالية تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: 23–26°م، مع تراجع على الجبل الأخضر بداية من الغد.

السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة مع خلايا رعدية، خاصة على شرق بنغازي، المرج، الجبل الأخضر، درنة حتى أقصى الساحل، مع احتمالية تجمع المياه في الأماكن المنخفضة. الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة القصوى: 23–26°م، مع تراجع على الجبل الأخضر بداية من الغد. الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على الجفرة والهروج، وقد تتخللها زخات مطرية.

الرياح: متغيرة إلى شمالية شرقية خفيفة.

درجات الحرارة القصوى: 27–31°م.

السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على الجفرة والهروج، وقد تتخللها زخات مطرية. الرياح: متغيرة إلى شمالية شرقية خفيفة. درجات الحرارة القصوى: 27–31°م. الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثرها يوم الغد على الواحات.

الرياح: متغيرة إلى شمالية غربية خفيفة.

درجات الحرارة القصوى: 28–30°م.

وحذر المركز المواطنين من مخاطر تجمع المياه في المناطق المنخفضة نتيجة الأمطار، وضرورة توخي الحيطة أثناء القيادة أو التنقل في المناطق الساحلية والجبلية.