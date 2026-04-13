الأرصاد تحذّر من «تدني الرؤية» بسبب الغبار

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلاتبحكومة الوحدة الوطنية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على مختلف مناطق البلاد، محذرًا من نشاط الرياح الجنوبية على المناطق الشرقية وما يصاحبها من أتربة وغبار تؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز، عبر إدارة التنبؤات الجوية، أن الرياح الجنوبية تنشط بداية من اليوم على أغلب المناطق الشرقية، خاصة الخليج وسهل بنغازي، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض الأماكن، لا سيما المناطق المفتوحة، مع دعوة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.

وأشار إلى أن هذه الأجواء تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بينما تبقى الأجواء ساخنة نسبيًا على مناطق الوسط والجنوب، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات النهار بين 30 و37 درجة مئوية.

وفي المقابل، لفت المركز إلى تسجيل تراجع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بداية من اليوم، على أن يكون الانخفاض أكثر وضوحًا اعتبارًا من يوم الأربعاء على أغلب مناطق البلاد.

كما توقع تكاثر السحب اعتبارًا من يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية، فيما تزداد فرص هطول الأمطار بشكل أفضل يوم الخميس على معظم مناطق الشمال.

وبحسب المركز، في مناطق رأس إجدير حتى سرت، مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر للسحب بدءًا من يوم الغد يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، بسرعات تتراوح بين الخفيفة والمعتدلة، مع نشاط أحيانًا، قبل أن تتحول تدريجيًا من يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، مع تسجيل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد، ويكون ملحوظًا خلال فترات المساء.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر للسحب اعتبارًا من مساء الأربعاء.

وتنشط الرياح الشرقية إلى الجنوبية الشرقية بسرعات قوية أحيانًا، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتراجع الرؤية الأفقية في بعض المناطق، قبل أن تتحول تدريجيًا من يوم الأربعاء إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، مع تحسن تدريجي في حالة الطقس.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين 28 و36 درجة مئوية، مع ارتفاع إضافي يوم الغد، يلي ذلك تراجع تدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب مع ظهور سحب متفرقة أحيانًا.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و38 درجة مئوية، مع تراجع تدريجي يبدأ من يوم الغد على غدامس والحمادة، ويشمل بقية المناطق يوم الأربعاء.

أما في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتكون السماء صافية مع ظهور سحب عالية، فيما تهب رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، خاصة يومي الغد والأربعاء، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و35 درجة مئوية، مع تسجيل زيادة تدريجية اعتبارًا من يوم الغد.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستسجل تراجعًا ملحوظًا مع نهاية الأسبوع على أغلب مناطق البلاد، بالتزامن مع تكاثر السحب على مناطق الشمال، تتخللها أمطار متفرقة، خاصة يوم الخميس.