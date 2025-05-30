الأرصاد تحذّر من تقلبات جوية وأمطار غزيرة على مناطق الشمال الشرقي

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً يحذّر فيه من تقلبات جوية محتملة خلال اليوم الجمعة وبداية يوم السبت، تشمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من الشمال الشرقي للبلاد.

وأوضح المركز في بيانه، أن المناطق الممتدة من سهل المرج إلى أقصى الساحل الشرقي حتى امساعد ستشهد فرصة لهطول أمطار من حين لآخر، مع توقعات بأن تكون غزيرة على فترات في كل من البيضاء، شحات، سوسة، الحنية، درنة، طبرق، ومناطق البطنان، وقد يصاحبها نشاط للخلايا الرعدية.

وأشار التنبيه إلى احتمالية تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، ما قد يتسبب في صعوبة الحركة وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، بالإضافة إلى توخي الحذر أثناء قيادة المركبات الآلية في الطرقات التي قد تتأثر بمياه الأمطار.

وأكد المركز متابعته المستمرة لحالة الطقس، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تحديثات دورية في حال حدوث أي تطورات.