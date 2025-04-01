الأرصاد تحذّر من «جريان السيول».. أمطار غزيرة بمناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق الشمال الشرقي (المنطقة الممتدة من سهل بنغازي حتى طبرق)، مصحوبة بخلايا من السحب مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية”.

ودعت الأرصاد “للحذر مع مع احتمال سقوط حبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا مساء، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع على مناطق غرب البلاد بداية من يوم الغد”.

وبحسب الأرصاد، “من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي مطلع الاسبوع القادم بمنخفض جوي صحراوي يصحبه رياح نشطة نسبيا مما قد تسبب في اثارة الاتربة والغبار”.