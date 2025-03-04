الأرصاد تحذّر من جريان السيول.. توقعات بهطول أمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “هطول أمطار متوسطة الشدة، اعتباراً مساء يوم الخميس ويوم الجمعة”، محذّرة من “جريان السيول”.

وبحسب الأرصاد، “يتوقع هطول الأمطار على مناطق (غدامس والحمادة- نالوت وماجاورها- القريات- مناطق الجبل الغربي- مناطق الساحل من رأس أجدير إلى مصراتة ترهونة مسلاته بني وليد”, يصحبها خلايا رعدية قد تكون غزيرة أحيانا مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية”

ودعت الأرصاد إلى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري الأودية”.