الأرصاد تحذّر من حدوث الفيضانات وتدعو للحذر

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، “من سقوط أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات في بعض المناطق”.

وتوقع المركز، “سقوط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة مساء يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 ويوم الجمعة على أغلب مناطق الشمال الغربي خاصة مناطق الساحل من راس اجدير إلى الخمس والدواخل سهل جفاره نالوت يفرن غريان ككلة- العربان ترهونة مسلاته بني وليد) مصحوبة بخلايا رعدية احيانا مما يتسبب في جريان بعض الأودية والسيول وارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة، وربما حالات فيضانية محدودة في بعض الاماكن”.

وعا المركز، “للابتعاد عن مجارى الأودية وتجمعات المياه والحذر عند قيادة المركبات الآلية ومتابعة التحديثات والنشرات الصادرة عن المركز”.