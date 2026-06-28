الأرصاد تحذّر من سحب رعدية وأمطار متفرقة وجريان أودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة من التقلبات الجوية على مختلف مناطق البلاد، تبدأ من اليوم الأحد 28 يونيو 2026، وتمتد خلال اليومين القادمين، مع زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال فترة النهار ستتراوح على السواحل بين 28 و30 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 32 و41 درجة مئوية على أغلب مناطق الدواخل والجنوب، ما يعكس تبايناً واضحاً في الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.

وأشار البيان إلى تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم ويوم الغد على مناطق القريات ومزدة ونسمة وأبونجيم وغريان والعربان، إضافة إلى بعض المناطق الممتدة من القره بوللي إلى مصراتة وما يجاورها جنوباً، وكذلك مناطق جنوب الجبل الأخضر، حيث يتخلل هذه السحب سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة في بعض المناطق، مع احتمالية تسببها في جريان بعض الأودية.

وفيما يتعلق بالأحوال البحرية، أصدر المركز نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي، موضحاً أن صلاحيتها تمتد من الساعة 09:00 صباحاً وحتى 12:00 من صباح اليوم التالي.

وسجلت النشرة تحذيراً بحرياً من رياح نشطة من اتجاه شرش إلى براني على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.00 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

أما الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت، فأشار المركز إلى أن حالة السماء ستكون قليلة السحب مع تكاثرها أحياناً، واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تكون مصحوبة بخلايا رعدية، فيما تتراوح سرعة الرياح بين 05 و15 عقدة، وارتفاع الموج بين 0.25 و0.75 متر، مع حالة بحر هادئة إلى خفيفة الموج.

كما لفت إلى أن درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، في حين تتراوح الرؤية بين جيدة إلى متوسطة، وتضعف في الصباح الباكر بسبب شبورة مائية وضباب على ساحل طرابلس.

وفي الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، توقع المركز أجواء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع فرص لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، خاصة على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر، مع نشاط ملحوظ للرياح من اتجاه شرش إلى بحري، تتحول يوم الغد إلى براني على الساحل من شحات إلى درنة، بسرعة تصل إلى 25 عقدة.

كما أشار إلى أن ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر، ويصل إلى 3.00 متر يوم الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، مع حالة بحر تتراوح بين خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وتصل إلى مضطرب في بعض المناطق الشرقية.

وأوضح المركز معاني اتجاهات الرياح المستخدمة في النشرة، حيث تعني شرش شمالية غربية، وبراني شمالية شرقية، وباش جنوبية غربية، وشلوق جنوبية شرقية.