الأرصاد تحذّر من سقوط أمطار غزيرة بمناطق الشمال

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، “من سقوط أمطار متفرقة تكون غزيرة، بعد ظهر اليوم 29 اغسطس، يتخللها خلايا رعدية، على بعض مناطق الشمال”.

وقال المركز: “سقطت أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة أحياناً على بعض مناطق الجنوب الشرقى خاصة (المناطق الحدودية مع دولة تشاد- جبال تيبستى- تازربو والمناطق المجاورة لها)، مما تسبب في جريان الاودية المحلية, عليه يجب اخذ الحيطة والحذر”.

وأضاف: “تتكاثر السحب بعد ظهر هذا اليوم على (بعض المناطق الممتدة من الزاوية إلى سرت – ترهونة – غريان – يفرن – بني وليد – مسلاتة –نسمة- مزدة)مع سقوط امطار جيدة تصحبها خلايا رعدية وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في جريان الأودية المحلية, عليه يجب اخذ الحيطة والحذر.