الأرصاد تحذّر من سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من أنه “مازالت السحب الرعدية الممطرة تتكاثر من حين إلى آخر هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق مما تسبب في جريان الأودية المحلية، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على مناطق الشمال الغربي”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “في مناطق رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة-جبل نفوسة”، تتكاثر السحب الرعدية الممطرة من حين لآخر هذا اليوم على (بعض مناطق الجبل وجنوبه– باطن الجبل- القريات- ترهونة- مسلاته- مزده– بن وليد- بعض مناطق الساحل الغربي– جنوب المناطق من طرابلس حتى سرت)، وتكون جيدة إلى غزيرة أحياناً على بعض مناطق الجبل والدواخل مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر”.

أما “الرياح تكون شمالية شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية تتحول بدايةً من مساء يوم الإثنين إلى شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (33-37)مْ، وتسجل انخفاض تدريجي بدايةً من مساء يوم الاثنين”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، “تتكاثر السحب من حين لأخر مساء اليوم على رأس لانوف وجنوبها مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين(31-35)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها-غـات- غدامس- الحمادة”، “تتكاثر السحب الرعدية الممطرة من حين لآخر هذا اليوم على مناطق (غات وما جاورها- غدامس والحمادة- المناطق الحدودية مع الجزائر) مع سقوط أمطار من المتوقع أن تكون جيدة على بعض هذه المناطق مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، والرياح: شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية، أما درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35–40)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد”.

وفي مناطق “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، “تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء الغد على مناطق الواحات مع احتمال بسيط لسقوط أمطار، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (37–41)مْ”.