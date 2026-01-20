الأرصاد تحذّر من طقس متقلب بأغلب المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية – إدارة التنبؤات الجوية، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، نشرة جوية توضح الحالة الجوية المتوقعة على ليبيا خلال اليومين القادمين.

وأشار المركز إلى أن البلاد ستشهد طقسًا متقلبًا نتيجة تأثير منخفض جوي عميق، يصاحبه نشاط في سرعة الرياح، مما يؤدي إلى هبوط حاد للرؤية الأفقية على بعض المناطق، خصوصًا في المناطق الشرقية.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على المناطق الشرقية، تتراوح سرعتها بين 50 و80 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز أحيانًا 90 كيلومترًا، مسببة انخفاضًا كبيرًا في الرؤية الأفقية على مناطق سهل بنغازي، المرج، الخليج، وجنوب هذه المناطق، إضافة إلى جالو والواحات.

وفي غرب ليبيا، تنشط الرياح الجنوبية الغربية على الشمال الغربي والجنوب الغربي، مما يثير الأتربة والرمال ويؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق. كما تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على غدامس والحمادة، الجبل الغربي، والمناطق الممتدة من بنغازي حتى درنة.

وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 13 و25 مْ، مع تسجيل ارتفاع نسبي في مناطق الواحات والسرير قد يصل إلى 28 مْ، فيما تشهد المرتفعات الجبلية انخفاضًا نسبيًا، مع تحسن تدريجي في حالة الطقس بداية من الغد، وانخفاض سرعة الرياح.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن تكاثر السحب متوقع صباح يوم الجمعة على بعض مناطق الشمال الغربي، مع سقوط أمطار متفرقة، وقد تمتد فرصة الهطول لتشمل فترة المساء بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأكد المركز أن النشرة الجوية يتم تحديثها كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغييرات في حالة الطقس، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق التي تشهد رياحًا قوية وانخفاضًا في الرؤية الأفقية.