الأرصاد تحذّر من طقس متقلب.. موجة حرّ وأمطار رعدية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، التابع لوزارة المواصلات، عن استمرار حالة من التقلبات الجوية على مختلف مناطق البلاد ابتداءً من اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة في عدد من المناطق، مقابل اعتدال نسبي على السواحل، وفرص لهطول أمطار رعدية في الجنوب الغربي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ترتفع على مناطق الدواخل والخليج وسهل بنغازي والوسط والجنوب، لتتراوح بين 30 و39 درجة مئوية، في حين تسجل المناطق الساحلية درجات تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع إضافي يوم غد على مناطق الجنوب الشرقي.

وبيّن أن السحب الرعدية تتكاثر مساء اليوم على أقصى مناطق الجنوب الغربي، خاصة غات وما جاورها، مع سقوط أمطار متفرقة، على أن تمتد الحالة صباح يوم الغد إلى مناطق الجبل الغربي، فيما تصبح الفرصة أفضل لهطول الأمطار الرعدية من مساء الغد على أغلب مناطق الجنوب الغربي، وتزداد حدتها يوم الجمعة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تبدأ في التراجع والاعتدال تدريجيًا بداية من يوم الجمعة على مناطق الشمال، على أن يشمل الانخفاض بقية المناطق الجنوبية اعتبارًا من يوم السبت.

وفي تفاصيل الحالة الجوية على مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، أوضح المركز أن السماء تكون قليلة السحب مع تكاثرها صباح اليوم على سرت، وصباح الغد على مناطق الجبل الغربي، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، تمتد مساء الجمعة إلى مناطق القريات ومزدة والشويرف وأبونجيم.

أما الرياح فتكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتتحول يوم الجمعة إلى شمالية شرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 24 و28 درجة مئوية على السواحل، وبين 30 و36 درجة على الدواخل، مع تراجع ملحوظ اعتبارًا من الجمعة.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، توقع المركز تكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على بعض مناطق الخليج، وامتدادها مساء الغد إلى أجزاء من الجبل الأخضر، مع نشاط للرياح الشرقية إلى الجنوبية الشرقية ما قد يسبب إثارة الأتربة، قبل أن تتحول إلى شمالية معتدلة يوم الغد.

أما في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتسود أجواء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غات وما جاورها مع فرص لأمطار رعدية، تمتد لاحقًا إلى بعض مناطق الجفرة مساء الغد، بينما تكون الفرصة أفضل يوم الجمعة على أغلب المناطق.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون السماء قليلة السحب مع تكاثرها صباح اليوم، ورياح متغيرة الاتجاه تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية يوم الجمعة، مع درجات حرارة تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية، مع تسجيل ارتفاع إضافي يوم الغد.

وأشار المركز إلى أن التوقعات العامة تشير إلى تراجع واعتدال في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة على معظم مناطق البلاد.

وأكد في ختام نشرته أن التحديثات الجوية تصدر بشكل دوري كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيّر في الحالة الجوية، ولا يُعتد إلا بآخر تحديث رسمي.