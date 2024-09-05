الأرصاد تحذّر من فيضانات بجميع أنحاء البلاد خلال فصل الخريف

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، “تحذيرا عاجلا من خطر فيضانات وسيول محتملة في جميع أنحاء البلاد خلال فصل الخريف المقبل، حيث صنفت جميع المناطق بـ”الرتبة الصفراء” في خريطة الإنذار المبكر”.

وحذر المركز “من أن هذه الظواهر الطبيعية قد تؤدي إلى خسائر فادحة”، داعيا “المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتعاون مع الجهات المختصة للحد من آثارها، مشيرا أن نسبة التوقع تتراوح بين 50و و60 في المائة، مع توقع أن تشهد جميع الأودية والسدود في البلاد خطرا محتملا من الفيضانات”.

وتوقعت الأرصاد الجوية، “هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق الجنوب الغربي الليبي خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر الجاري، ومن المحتمل أن تمتد هذه الأمطار إلى مناطق الخليج والجفرة، مع تركيزها بشكل خاص على منطقة القطرون وما حولها يوم 06 سبتمبر”، بحسب وكالة وال.

ووفق المركز، “هذه العاصفة قد تتسبب في فيضانات وسيول جارفة غير مسبوقة في المنطقة، مما يستدعي إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، وتدعو الجهات المعنية ذات الصلة إلى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة هذه الظروف المناخية القاسية، والعمل على حماية الأرواح والممتلكات”.

هذا وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية لليوم 5سبتمبر 2024، “تتكاثر للسحب الرعدية من حين لأخر على بعض مناطق (الجنوب الغربي والشمال الغربي) يصحبها أمطار جيدة مما تسبب في جريان الأودية المحلية، ودرجات الحرارة مرتفعة على مناطق الشمال الغربي”.

وفي مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، تتكاثر السحب الرعدية فترة المساء هذا اليوم ويوم الغد (بعض مناطق الجبل والقريات- ترهونة-مسلاته- مزده– بن وليد- بعض مناطق أقصى الساحل) يتخللها سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة إلى غزيرة احيانا مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط فترة المساء على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (36-40)مْ وتسجل يراجع طفيف يوم الغد”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم السبت، والرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(30-36)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، تتكاثر السحب الرعدية من حين لآخر خاصة هذا اليوم على مناطق (غات- البركت- تهالا- العوينات- غدامس- الحمادة- الجفرة- سبها وماجاورها– جنوب القطرون) مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة على بعض هذه المناطق مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بسبب السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38–41)مْ”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر خاصة على (المناطق الحدودية- جبل العوينات)، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (37–40)مْ”.