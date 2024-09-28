الأرصاد تحذّر من هبوب رياح قوية وهطول أمطار متفرقة

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من “هبوب رياح على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها إلى (25) عقدة”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، في مناطق “الساحل من رأس أجدير إلى سرت”، تكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب تتكاثر أحياناً في الساعات الأولى من صباح يوم الغد، و ريح شلوق على الساحل الممتد من زواره إلى الخمس ويكون قبلي على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت وتتحول تدريجيا إلى براني وشرقية على ساحل مصراته وسرت سرعته تتراوح ما بين (20-05) عقدة”.

أما “ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ويصل يوم الغد إلى (1.75) متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون يوم الغد قليل الاضطراب على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (27-28) مْ، فيما تكون الرؤية جيدة”.

وفي مناطق “الساحل من الخليج إلى إمساعد”، تكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد مع احتمالية لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من شحات إلى درنه، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرش ويكون غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة، وارتفاع الموج يتراوح مــا بين (0.25-1.25) متر ويصل يوم الغد إلى (2.25) متر على الساحل الممتد من درنه إلى طبرق، والبحر هادي إلى خفيف الموج ويكون يوم الغد قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنه إلى طبرق، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (27 -28) مْ”.