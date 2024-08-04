«الأرصاد»: تراجع تدريجي للكتلة الساخنة على الساحل الغربي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بوجود تراجع تدريجي للكتلة الساخنة على بعض مناطق الساحل الغربي، حيث تتراوح درجات اليوم على الساحل من رأس_جدير الى طرابلس ما بين (31-33)مْ بينما تكون على باقى المناطق مابين (34-41)مْ.

وذكر المركز أن التراجع سيشمل بداية من مساء اليوم باقي مناطق الشمال الغربي بسبب تغير الرياح إلى شمالية غربية مع رطوبة نسبية عالية.

وأشار إلي أن السحب الرعدية تتكاثر من حين لآخر على أقصى مناطق الجنوب الشرقي، متوقعا أن يصحبها أمطار متفرقة خلال اليومين القادمين.