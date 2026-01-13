الأرصاد ترصد تغيراً بأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة المواصلات بأن ليبيا تشهد، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، أجواءً باردة نسبيًا على مناطق الشمال الشرقي، مع تكاثر للسحب على سهل بنغازي والجبل الأخضر، يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال فترة النهار على الشمال الشرقي تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال نهارًا على المناطق الغربية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا وخلال الصباح الباكر، خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، حيث تسجل ما بين 1 و5 درجات مئوية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق رأس إجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، تشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه تميل إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 درجة مئوية، مع تسجيل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد تشهد تكاثرًا في السحب، خاصة على سهل بنغازي والجبل الأخضر، مع فرص لهطول أمطار خفيفة، ورياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ودرجات حرارة تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية.

كما أوضح المركز أن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تسودها أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتصل في غات إلى 23 درجة مئوية، مع بداية ارتفاع تدريجي اعتبارًا من يوم الغد.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة تشهد طقسًا مستقرًا نسبيًا، حيث تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

وأكد المركز أن أغلب مناطق البلاد ستشهد اعتدالًا في درجات الحرارة خلال فترة النهار نهاية هذا الأسبوع إلى بداية الأسبوع المقبل، مع تكاثر للسحب يوم الجمعة على المناطق الغربية.