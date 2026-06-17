الأرصاد تكشف تفاصيل «أحوال الطقس» خلال الأيام القادمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية عبر إدارة التنبؤات الجوية، تقريره حول الحالة الجوية السائدة والمتوقعة بداية من اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وخلال اليومين القادمين، مشيراً إلى استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة على أغلب مناطق البلاد، مع ظهور تقلبات محلية في بعض المناطق الغربية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال النهار تتراوح على المناطق الساحلية بين 26 و30 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق الدواخل والجنوب ما بين 33 و40 درجة مئوية، في أجواء صيفية مستمرة مع تفاوت واضح بين الشمال والجنوب.

وأشار التقرير الصادر عن المركز إلى تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم على عدد من مناطق غرب ليبيا، تشمل يفرن، غريان، العربان، ترهونة وما جاورها، بني وليد، الشويرف، مزدة، القريات، غات وما جاورها، إضافة إلى بعض المناطق الحدودية مع الجزائر ومنطقة الحمادة، مع احتمال سقوط زخات متفرقة من الأمطار على غات والمناطق المجاورة، خاصة خلال يوم الغد.

كما أوضح المركز أن الأجواء في راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكون صافية إلى قليلة السحب، مع احتمالية نشاط سحب رعدية مساءً على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه وترهونة وبني وليد. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة على المناطق الساحلية، وبين 33 و39 درجة على مناطق الدواخل، مع تسجيل تراجع تدريجي يوم الغد على بعض المناطق.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع توقعات بتكاثر السحب يوم الجمعة على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط من يوم الغد على مناطق الخليج وأجدابيا، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 27 و31 درجة مئوية، مع انخفاض تدريجي يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثرها يوم الغد على غات والمناطق الحدودية مع الجزائر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية على الجفرة والحمادة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 39 و43 درجة مئوية مع تراجع تدريجي بدءاً من مساء الغد على الجفرة والحمادة.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون الأجواء صافية بوجه عام، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية، مع تسجيل انخفاض تدريجي يوم الغد على بعض المناطق.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء الصيفية المعتدلة تستمر على أغلب مناطق ليبيا حتى بداية الأسبوع القادم، وسط استقرار نسبي مع بعض التقلبات المحلية.

ويأتي هذا التقرير في إطار المتابعة اليومية التي يقدمها المركز الوطني للأرصاد الجوية لرصد حالة الطقس في ليبيا، وتزويد المواطنين بتحديثات دقيقة حول درجات الحرارة والتغيرات الجوية المتوقعة.