الأرصاد تكشف تفاصيل «الحالة الجوية» للأيام القادمة

علن المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في ليبيا، مشيراً إلى استقرار الطقس في مناطق غرب وجنوب البلاد، مقابل استمرار تكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي والواحات خلال اليوم.

وأوضح المركز أن هذه السحب تتخللها أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا رعدية أحياناً، على أن تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع اعتباراً من يوم الغد، مع عودة الاستقرار إلى الأجواء في تلك المناطق.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى احتمال ظهور ضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال، ما يستدعي الانتباه خاصة على الطرقات.

وبيّنت إدارة التنبؤات الجوية أن مناطق رأس إجدير حتى سرت، مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة، تشهد أجواءً قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، مع اعتدال ملحوظ بداية من يوم الغد.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تسجل أمطار متفرقة خلال اليوم، مصحوبة أحياناً بنشاط رعدي، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، بينما تنقشع السحب الممطرة ابتداءً من يوم الغد.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتشهد أجواءً صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تتكاثر السحب على بعض المناطق، خاصة جالو والواحات، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وسط رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية.

وأكد المركز أن حالة الطقس تبقى مستقرة بشكل عام حتى نهاية الأسبوع، مع استقرار ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات النهار، متوقعاً استمرار هذا الاستقرار حتى بداية الأسبوع المقبل.