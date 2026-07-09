موجة حر تقترب.. الأرصاد تحذر من ارتفاع «درجات الحرارة»

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء في ليبيا تشهد طقسا صيفيا معتادا على مختلف مناطق البلاد، بداية من اليوم الخميس 9 يوليو 2026 وخلال اليومين المقبلين، مع توقعات بارتفاع نسبي في درجات الحرارة على المناطق الغربية اعتبارا من السبت المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال فترة النهار على مناطق الجنوب تبقى ضمن معدلاتها لهذا الشهر، وتتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، بينما تتراوح على أغلب مناطق الشمال بين 30 و37 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن المناطق الغربية، خاصة الدواخل، ستتأثر بداية من يوم السبت بكتلة هوائية ساخنة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة لتتراوح نهارا بين 34 و42 درجة مئوية.

وفي السياق ذاته، أوضح المركز استمرار تكاثر السحب الرعدية خلال فترة المساء على أقصى الجنوب الغربي، خصوصا مناطق غات والمناطق المجاورة والمناطق الحدودية مع الجزائر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وفي نشرة الصيد البحري، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم وجود تحذيرات بحرية على السواحل الليبية، مشيرا إلى أن حالة البحر تبقى هادئة إلى خفيفة الموج على أغلب المناطق.

وأوضح المركز أن الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت يشهد أجواء صافية، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وارتفاع للموج بين 0.25 و0.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية، مع رؤية جيدة.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع تكاثرها أحيانا على ساحل الجبل الأخضر، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية وتتحول إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج مساء اليوم، وتتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

وبيّن المركز أن ارتفاع الموج على الساحل الشرقي يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، وتبقى حالة البحر هادئة إلى خفيفة الموج، مع احتمال أن يصبح قليل الاضطراب على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، بينما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 26 و27 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تخضع للتحديث كل 24 ساعة، مع إصدار أي مستجدات عند حدوث تغيرات في الحالة الجوية.