الأرصاد تنشر مجموعة إجراءات وقائية لتجنب مخاطر الأمطار الغزيرة والصواعق والعواصف الرعدية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، مجموعة من الإجراءات الوقائية لتجنب مخاطر الأمطار الغزيرة والصواعق والعواصف الرعدية.

وفيما يلي النصائح التي قدمها المركز:

-يرجى توخي الحيطة والحذر خلال التغيرات التي تحدث في الطريق نتيجة تغير حالة الطقس.

-تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل مع إجراء الصيانة اللازمة لها.

-قم بتثبيت ارقام هواتف الطوارئ (1412) الموحد في الدولة.

-إجراء الصيانة الدورية واللازمة للتمديدات الكهربائية وشبكات المياه.

-تأكد من حقيبتي الاسعاف والطوارئ جاهزتان

-توفير وسائل الإنارة الاحتياطية (مصباح يدي او فانوس شمع إنارة) لاستخدامها عند الحاجة.

-إذا كان هناك هطول غزير للأمطار تابع النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية.

-لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى واستمع الى نشرات الاحوال الجوية.

-عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.

-لا تحاول السير او السباحة في المياه المتدفقة او البرك ومجاري الاودية والسدود.

-لا تستخدم السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه، إذ ان المياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.

-أثناء حدوث العواصف الرعدية تجنب الوقوف تحت الاشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء.

-اذا سمعت أمراً بالاخلاء عن طريق احدى وسائل الاعلام او الجهات الامنية المختصة بالدولة افعل ذلك في الحال وتأكد من سلامتك وسلامة أفراد عائلتك.

-القيادة بحذر شديد على الطرقات خوفاً من حدوث الانزلاقات او اختفاء معالم الطريق ومحدودية الرؤيا.