الأرصاد تُحذّر من «اضطراباتٍ جويةٍ وأمطارٍ رعديةٍ» بمناطق الجنوب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا أنّ البلاد تشهد، اليوم الأحد 24 مايو 2026 وخلال اليومين القادمين، أجواءً معتدلةً على مختلف المناطق، مع تباينٍ واضحٍ في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، وظهور مؤشّراتٍ لاضطراباتٍ جويةٍ في الجنوب الغربي.وأوضح المركز أنّ درجات الحرارة في مناطق الشمال تتراوح بين 21 و30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع احتمالية تشكّل ضبابٍ خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خصوصًا على المناطق الساحلية في الشمال الغربي.

وفي مناطق الجنوب، تتراوح درجات الحرارة بين 30 و36 درجة مئوية، وسط أجواءٍ أكثر حرارةً مقارنةً بالشمال.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب الرعديّة مساء اليوم على المناطق الحدودية مع الجزائر، خاصة غات والبركت والعوينات، مع هطول أمطارٍ متفرّقةٍ قد تكون غزيرةً في بعض الفترات، ما يرفع احتمالية جريان السيول في بعض الأودية، الأمر الذي يستوجب أخذ الحيطة والحذر.

كما تمتد فرص الأمطار الرعديّة خلال اليومين القادمين لتشمل مناطق الشاطئ وأوباري ومرزق والقطرون، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في الجنوب الغربي.

وبيّن المركز أنّ الطقس في بقية مناطق البلاد يبقى مستقرًا نسبيًا، مع توقعاتٍ بتكاثر السحب الرعدية يومي الأربعاء والخميس على نطاقٍ أوسع في الجنوب الغربي.

وفي المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمالية تشكّل ضبابٍ خلال الليل والصباح، ودرجات حرارة تتراوح بين 21 و31 درجة مئوية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فتشهد أجواءً قليلة السحب مع احتمالية ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، إضافة إلى نشاطٍ نسبيٍّ للرياح في بعض الفترات.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تستمر الأجواء المستقرّة نسبيًا مع فرصٍ متقطّعةٍ لسقوط أمطارٍ رعديّةٍ في الجنوب الغربي، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 30 و36 درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب مع درجات حرارة تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنّ الحالة الجوية تخضع للتحديث المستمر كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيّرات، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المعرّضة للأمطار والسيول.

وفي سياقٍ متصل، توقعت مؤسسة رؤية لعلوم الفلك أن تشهد مدنٌ في جنوب غرب ليبيا خلال أيام عيد الأضحى عواصف رعديّة وأمطارًا تشمل غات والعوينات وأوباري ومرزق وسبها، مع امتداد التأثير إلى مناطق غدامس والحمادة والجبل الغربي وصولًا إلى الجفارة.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أنّ هذه الحالة الجوية ترتبط بارتفاع الرطوبة المدارية اعتبارًا من منتصف الأسبوع، ما يعزّز تشكّل السحب الركامية وحدوث اضطراباتٍ جويةٍ متزامنةٍ مع أجواء العيد.

وأضافت أنّ هذه الظروف الجوية قد تنعكس مباشرةً على الأنشطة اليومية وحركة التنقّل في تلك المناطق، خصوصًا مع احتمالية هطول أمطارٍ غزيرةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعدية، ما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من السكان والجهات الخدمية.

وفي ضوء هذه المعطيات، دعت وزارة الموارد المائية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصاً في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار، مع ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع السيول، تفادياً لأي مخاطر محتملة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

وأكدت الوزارة أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة بشكل مستمر، نظراً لاحتمال تغير الحالة الجوية أو تحديث التوقعات خلال الساعات المقبلة، مشددة على أن السلامة العامة أولوية في مثل هذه الظروف المناخية المتقلبة.