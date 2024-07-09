الأرصاد: درجات الحرارة تميل للاعتدال في مناطق الشمال الشرقي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة تميل للاعتدال في مناطق الشمال الشرقي متراوحة ما بين (29-32) درجة مئوية، فيما تسجل المناطق الغربية والجنوبية ما بين (31-34) درجة مئوية مع رطوبة نسبية عالية.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تصل إلى (39-45) درجة مئوية في مناطق الداخل والوسط والجنوب.

وتوقع مركز الأرصاد أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع اعتباراً من غد الأربعاء على مناطق الشمال الغربي، ويكون هذا التراجع ملحوظاً يوم الخميس.

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء 2024.07.09 وخلال اليومين القادمين … تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤