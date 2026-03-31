الأرصاد: طقس متقلب ورياح نشطة على كامل البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية- إدارة التنبؤات الجوية أن الطقس سيظل متقلبًا على أغلب مناطق ليبيا ابتداءً من اليوم الثلاثاء 31-03-2026، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، ونشاط للرياح يترافق بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد خلال يوم الغد.

الشمال الغربي (رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)

يتكاثر الغيوم مع فرصة هطول أمطار متفرقة، خاصة على جبل نفوسة وتمتد إلى ترهونة وبني وليد وبعض مناطق الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل، بينما تكون شمالية شرقية اليوم على الدواخل، وتتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و19 مْ، تصل إلى 23 مْ على أبو نجيم، مع انخفاض ملحوظ يوم الغد على معظم المناطق.

شمال وشرق البلاد (الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد)

تشهد هذه المناطق تكاثرًا للسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل والجبل الأخضر، مع تحسن فرصة الهطول يوم الغد على الجبل الأخضر.

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية نشطة إلى قوية، بينما تكون جنوبية غربية قوية السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أقصى الساحل الشرقي والبطنان، مسببة انخفاض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و25 مْ، مع تراجع يوم الغد على مناطق الخليج وزيادة ملحوظة على أقصى الساحل الشرقي.

الجنوب الغربي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)

تشهد هذه المناطق سقوط أمطار جيدة اليوم على غدامس والحمادة وبعض مناطق الجفرة، يصاحبها تكون خلايا من السحب الرعدية قد تتسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على سبها وأوباري وأقصى الجنوب، بينما تكون شمالية شرقية على غدامس والحمادة، وتتحول تدريجيًا غدًا إلى غربية فشمالية غربية نشطة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و33 مْ، ولا تتجاوز 18 مْ على غدامس والحمادة، مع انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

شرق وواحات ليبيا (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)

السماء تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار صباح اليوم على الجغبوب مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، مع فرصة هطول أمطار يوم الغد على الواحات والسرير وتازربو.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال مسببة انخفاض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و37 مْ، مع انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبدأ الاستقرار التدريجي في حالة الطقس من يوم الجمعة على أغلب مناطق البلاد.

يُذكر أن النشرة الجوية يتم تحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات جديدة، ويُعتد فقط بآخر تحديث.

تشهد البلاد عادةً تقلبات جوية مع قدوم فصل الربيع، حيث تتأثر البلاد بالتيارات الهوائية القادمة من البحر المتوسط ومن الصحراء الكبرى، ما يؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة وتساقط أمطار محلية ورياح نشطة. وتأتي هذه النشرة ضمن جهود المركز الوطني للأرصاد الجوية لضمان السلامة العامة وتحذير المواطنين من الأحوال الجوية السيئة، خصوصًا في المناطق الصحراوية والساحلية.