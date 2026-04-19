الأرصاد: منخفض صحراوي يقترب من غرب البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا توقعاته لحالة الطقس في مختلف مناطق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الأحد 19 ابريل 2026، مشيراً إلى أجواء معتدلة نسبياً على أغلب المناطق مع اتجاه تدريجي لارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين التاليين.

وأوضح المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر السحب أحياناً على بعض المناطق الساحلية خلال اليوم.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، قبل أن تتحول تدريجياً يوم الاثنين إلى شمالية شرقية ثم شرقية، وتتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية، مع تسجيل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، أشار المركز إلى أن السماء تكون قليلة السحب، مع تكاثرها أحياناً خاصة على مناطق الخليج والجبل الأخضر.

وتظهر احتمالات لتكوّن ضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ليوم الاثنين على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وتهب الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط نسبياً خلال اليوم على درنة وأقصى الشمال الشرقي، على أن تصبح متغيرة الاتجاه بدايةً من يوم الاثنين.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها بدءاً من يوم الثلاثاء.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتسودها أجواء صافية إلى قليلة السحب، خاصة على مناطق الجفرة.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، قبل أن تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية اعتباراً من يوم الاثنين.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية، مع زيادة تدريجية خلال اليومين القادمين.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تسجل السماء صفاءً إلى ظهور سحب خفيفة، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية شرقية بدءاً من يوم الاثنين.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية، مع ارتفاع تدريجي طفيف خلال اليومين القادمين.

وفي نظرة مستقبلية، توقع المركز تأثر مناطق وسط وجنوب غرب البلاد بمقدمة منخفض صحراوي يوم الأربعاء، يصاحبه تكاثر في السحب.

كما رجح تراجع درجات الحرارة بدايةً من يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي.

ويؤكد المركز أن النشرة الجوية تخضع للتحديث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في حالة الطقس، مع اعتماد أحدث إصدار فقط.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية ضمن فترة انتقالية معتادة خلال فصل الربيع في ليبيا، التي تشهد غالباً تقلبات سريعة ومرور منخفضات صحراوية تؤثر على درجات الحرارة وحركة الرياح بين الشمال والجنوب.