الأرصاد: مناطق الشمال الغربي تتأثر بكتلة هواء ساخنة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بتأثر مناطق الشمال الغربي بالبلاد بكتلة هواء ساخنة تتسبب في ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة فيما تتراجع تدريجيا ابتداء من مساء يوم الإثنين المقبل بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الشرقي للبلاد.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة من المتوقع ان تسجل ما بين (35-42)مْ على اغلب المناطق، بينما يكون الطقس معتدلا مع ارتفاع عامل الرطوبة على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأكد مركز الأرصاد أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا تدريجيا على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد ويكون ملحوظ يوم الاثنين على اغلب المناطق.