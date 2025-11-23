الأرصاد: موجة برد وأمطار متفرقة تضرب غرب وشمال البلاد بدءاً من اليوم

أفادت مصادر الأرصاد الجوية بأن البلاد تشهد، اعتباراً من اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، أجواء باردة خاصة في مناطق الغرب الليبي، بما في ذلك الشمال الغربي، غدامس، والحمادة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و19 درجة مئوية. كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خصوصاً في المناطق الجبلية والصحراوية.

وتشير التوقعات إلى تكاثر السحب بشكل متقطع على بعض المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى سرت، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر. وتشمل السحب أيضاً مناطق الخليج والشمال الشرقي، حيث تزداد فرص هطول أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر، قد تتخللها خلايا رعدية في بعض الأوقات.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عودة تأثير الأجواء الباردة على المناطق الغربية بدءاً من الخميس المقبل، مع استمرار تكاثر السحب على مناطق الشمال، واحتمال تجدد فرص هطول الأمطار.

وأوضحت الجهات المختصة أن هذه التوقعات يتم تحديثها كل 24 ساعة، مع إصدار تنبيهات إضافية في حال حدوث أي تغيّر في الحالة الجوية.

وتشهد البلاد خلال شهري نوفمبر وديسمبر عادة تقلّبات جوية ناتجة عن مرور كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة وسقوط الأمطار على الساحل والشمال الشرقي. وتُعد هذه الفترة من أبرز مواسم الأمطار في البلاد، وتتابع مراكز الأرصاد تحذيراتها لضمان جاهزية الجهات الخدمية والمواطنين لمواجهة أي اضطرابات جوية محتملة.