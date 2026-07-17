الأرصاد الجوية: موجة حارّة تبدأ السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء الصيفية المعتادة تسود مختلف مناطق البلاد اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في مناطق الشمال الغربي وغدامس.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته الجوية، أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تتراوح على مناطق الشمال الغربي بين 32 و35 درجة مئوية، بينما تتراوح على مناطق الشمال الشرقي بين 29 و34 درجة مئوية، مع ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة في مناطق الدواخل والوسط والجنوب تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، بينما تصل في مدينة غدامس إلى 45 درجة مئوية.

وتوقع المركز أن تتأثر مناطق الشمال الغربي وغدامس بداية من يوم غد السبت بموجة ساخنة متوسطة الشدة، حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقعة مبدئيًا بين 37 و44 درجة مئوية.

وبيّن المركز أن تأثير الموجة الساخنة يستمر حتى نهاية الأسبوع، مع امتداد تأثيرها بشكل أقل إلى مناطق الشمال الشرقي.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن التوقعات الجوية تُحدّث كل 24 ساعة، مع إجراء التعديلات اللازمة عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.

وفي ما يتعلق بأحوال البحر، أفاد المركز بعدم وجود تحذيرات بحرية على السواحل الليبية، مشيرًا إلى أن حالة الطقس البحري ستكون مستقرة بشكل عام.

وبحسب نشرة الصيد البحري، فإن الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت يشهد سماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح برانية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل الغربي بين أقل من 0.25 و0.50 متر، بينما تكون حالة البحر هادئة، وتتراوح درجة حرارة سطح المياه بين 26 و28 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن مدى الرؤية يكون جيدًا إلى متوسط على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، بسبب احتمال ظهور ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فيشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شرش على معظم المناطق تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل الشرقي بين 0.25 و2 متر، وتكون حالة البحر هادئة إلى خفيفة الموج، مع احتمال اضطراب محدود على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

وتتراوح درجة حرارة سطح البحر على الساحل الشرقي بين 25 و28 درجة مئوية، بينما تكون الرؤية جيدة بشكل عام ومتوسطة على المناطق الممتدة من درنة إلى طبرق.