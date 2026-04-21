الأرصا: أجواء دافئة مؤقتة قبل انخفاض مرتقب في درجات الحرارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس في ليبيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدءًا من الثلاثاء 21 أبريل 2026، مشيرًا إلى أجواء تميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار على مناطق غرب ووسط البلاد.

وأوضح المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت، مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، تشهد سماءً صافية، مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة خفيفة إلى معتدلة، على أن تتجه يوم الخميس إلى شمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين 28 و35 درجة مئوية، مع بداية انخفاض ملحوظ اعتبارًا من يوم الخميس.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، قبل أن تتغير يوم الخميس على مناطق الخليج إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة.

وتسجل درجات الحرارة في هذه المناطق ما بين 22 و27 درجة مئوية، مع توقع ارتفاعها خلال اليومين القادمين، خاصة على مناطق الخليج.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتشهد سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر السحب بدءًا من مساء الأربعاء على مناطق سبها وأوباري ومرزق والقطرون وغات والمناطق المجاورة، مع احتمالية تشكل خلايا رعدية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة معتدلة، تنشط على بعض المناطق خلال يوم الغد، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تبقى الأجواء صافية، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، مع انخفاض مرتقب بدءًا من يوم الخميس.

وأشار المركز إلى أن التوقعات المستقبلية ترجح انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الشرقي، خاصة الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع فرص لهطول أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه النشرة تُحدَّث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات جوية، مع الاعتماد على آخر تحديث في متابعة الحالة الجوية.

تشهد ليبيا خلال فصل الربيع تقلبات جوية ملحوظة نتيجة تأثرها بكتل هوائية متباينة، ما يؤدي إلى تغيرات سريعة في درجات الحرارة ونشاط الرياح، إضافة إلى فرص تشكل السحب الرعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

وتُعد نشرات المركز الوطني للأرصاد الجوية المصدر الرسمي لمتابعة هذه التغيرات، لما توفره من بيانات دقيقة تدعم الاستعدادات في مختلف القطاعات الحيوية.