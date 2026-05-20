الأرض تتحرك بقوة.. هزات تضرب ثلاث «دول آسيوية» في وقت واحد

شهدت عدة مناطق في آسيا اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، سلسلة هزات أرضية متزامنة، شملت تركيا وإيران واليابان، وسط حالة ترقب واسعة من الجهات الجيولوجية وسكان المناطق المتأثرة.

وأفاد مراسل الإخبارية في سوريا بأن سكان مدينة حلب وريفها شعروا بهزة أرضية خفيفة، دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية حتى اللحظة.

وأوضح المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت هزة أرضية عند الساعة 09:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 6.0 درجات على مقياس ريختر، ومركزها مدينة ملاطيا التركية، مشيرًا إلى أن الهزة شعر بها سكان عدد من مناطق شمال سوريا نتيجة الامتداد الجغرافي للاهتزازات.

وفي إيران، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وقوع هزة أرضية بقوة 4.7 درجات جنوب البلاد، على عمق 14 كيلومترًا، حيث شعر بها سكان جزر قشم وهرمز ومناطق في إقليم هرمزجان، إضافة إلى أجزاء من بندر عباس.

وأكدت وكالة فارس الإيرانية أن مركز الزلزال كان بالقرب من بندر لافت على عمق يقارب 20 كيلومترًا، فيما أوضحت السلطات المحلية عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن، مع استمرار عمليات التقييم الميداني.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن تسجيل زلزال بقوة 5.9 درجات قبالة السواحل الجنوبية الغربية لليابان، بالقرب من منطقة وادوماري في مدينة كاغوشيما.

وأشارت البيانات إلى أن الزلزال وقع على عمق 42 كيلومترًا تحت سطح الأرض، دون صدور تحذيرات من تسونامي، فيما أكدت السلطات اليابانية عدم تسجيل إصابات أو أضرار حتى اللحظة.

ويأتي هذا النشاط الزلزالي المتزامن في أكثر من منطقة نشطة جيولوجيًا، ما يسلط الضوء على استمرار التحركات الطبيعية في مناطق تقع على خطوط صدع رئيسية، خاصة في حزام المحيط الهادئ والشرق الأوسط.

ويراقب خبراء الزلازل هذه التطورات عن كثب، في وقت تؤكد فيه الجهات المختصة أن مثل هذه الهزات تبقى ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في المناطق المعروفة بارتفاع معدلات الحركة التكتونية.