الأرض تنتفض.. زلزال في كاليفورنيا بالتزامن مع هزّات مدمّرة باليابان وفنزويلا

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر مناطق شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، مسجلاً تزامناً مريباً ومثيراً للقلق مع الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان بقوة 7.2 درجات، والكارثة الإنسانية المدمرة التي خلفتها زلازل فنزويلا، مما وضع المراصد الجيولوجية العالمية في حالة استنفار تام لمتابعة هذا التلاطم الزلزالي المتتابع.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزال كاليفورنيا وقع في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ قرب منطقة وادي ريدوود، مشيرة إلى رصد وتسجيل ما لا يقل عن خمس عشرة هزة ارتدادية تابعة في مقاطعة ميندوسينو، ومبينة أن وقوع هذا النشاط في وقت متزامن مع الهزات الأرضية العنيفة التي ضربت سواحل اليابان وكراكاس يسلتزم قراءات معمقة لمعرفة مدى تأثر الصفائح التكتونية المشتركة بهذه الهزات المتلاحقة.

وأوضح مكتب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، في بيان رسمي، أن الإدارة الإقليمية تراقب تطورات الوضع الميداني باهتمام بالغ، لافتاً إلى إطلاع الحاكم غافين نيوسوم على التقارير الفورية، ومؤكداً وجود تنسيق وثيق ومستمر بين مكتب الحاكم ومسؤولي إدارة الطوارئ لإجراء تقييم شامل وعاجل للتأثيرات والتداعيات والأضرار المحتملة التي قد تكون لحقت بالمنشآت والمرافق العامة، لا سيما بعد الإعلان عن قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والمنشآت في مدينة ويليتس جراء تضرر شبكات شركة PG&E المحلية، بالتوازي مع تداول لقطات حية توثق تساقط البضائع والسلع الاستهلاكية من فوق رفوف متجر أبر ليك غروسري بمدينة أبر ليك جراء قوة الارتجاج.

ويندرج هذا التزامن الزلزالي العالمي المفاجئ سياقاً يعيد إلى الأذهان التحذيرات المخبرية التي أطلقها خبراء الجيولوجيا والزلزالية، والذين أشاروا إلى أن مستويات الخطر المرتبطة باحتمالية حدوث الزلزال الكبير قد تبدو أسوأ بكثير مما كان متوقعاً في السابق، عازين ذلك إلى فرضية حدوث تأثير متسلسل مروع يربط بين الصدوع النشطة على الساحل الغربي ويحفز حركتها المتتابعة بناء على الأنشطة الزلزلية الكبرى المستعرة في جبهات أخرى كاليابان وفنزويلا، ورغم ذلك سارعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى طمأنة المواطنين عبر إصدار بيان أكدت فيه عدم وجود أي مؤشرات أو دلائل توحي باحتمال تشكل موجات بحرية مدمرة تسونامي في المحيط الهادئ نتيجة هذه الهزة بالمنطقة الواقعة على بعد مئة وخمسة عشر ميلاً شمال غرب عاصمة الولاية ساكرامنتو.

Video captured the moment a 5.6 magnitude earthquake shook bottles and items off shelves at Upper Lake Grocery in Upper Lake, California, on Wednesday, June 24.



🎥: Courtesy of Upper Lake Grocery pic.twitter.com/L3EGcuMcgu — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 24, 2026

First footage emerging after a powerful 5.6 magnitude earthquake struck near Redwood Valley, California pic.twitter.com/nX9lvqTSbD — Surajit (@surajit_ghosh2) June 24, 2026