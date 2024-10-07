الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

في حادثة فلكية جديدة ستزين سماءنا، أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو، “أن سكان بعض مناطق الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة”.

وقال المركز في بيان له: “سيتمكن سكان بعض مناطق الكرة الأرضية من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب التنين في السماء قريبا، وذروة ظهور الشهب في السماء ستكون مساء 8 أكتوبر الجاري”.

وأضاف البيان:”في ذروة نشاط الظاهرة هذا العام قد يشاهد الناس ما بين 5 إلى 15 شهابا في السماء، وبشكل عام فإن ظاهرة تساقط شهب التنين قد تؤدي إلى ظهور ما بين 100 إلى 400 شهاب في السماء أحيانا”، مضيفا: “شهب التنين في أكتوبر تكون بطيئة جدا ولها ألوان صفراء وحمراء، وسرعة دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض تبلغ حوالي 20 كم/ثانية”.

وأشار البيان إلى أن “منطقة ظهور الشهب في السماء تقع بجوار مجموعة نجوم رأس التنين، وهي مجموعة مكونة من 4 نجوم تظهر على شكل دلو، والوقت الأفضل لمراقبة شهب التنين هذا العام سيكون قبل ساعات الفجر ليل التاسع من أكتوبر، إذ يجب على المراقب النظر إلى ما فوق خط الأفق الشمالي الغربي، ومن المفضل أن يقوم بمراقبة الشهب من مناطق بعيدة عن المدن وأضوائها”.

يذكر أن “الشهب عبارة عن حبيبات ترابية تدخل الغلاف الجوي الأرضي، فتنصهر وتتبخر نتيجة لاحتكاكها معه وتؤين جزء منه، ونتيجة لذلك نراها على شكل خط مضيء يتحرك بسرعة في السماء لمدة ثوان أو جزء من الثانية، ومن النادر أن يزيد قطر الشهاب عن قطر حبة التراب، حيث يتراوح قطر الشهاب ما بين 1 ملم إلى 1 سم فقط، وتبلغ سرعة الشهاب لدى دخوله الغلاف الجوي ما بين 11 إلى 72 كم في الثانية الواحدة، ويبدأ الشهاب بالظهور على ارتفاع 100 كم تقريبا عن سطح الأرض، ويبلغ عدد الشهب التي تسقط على الأرض بحوالي 100 مليون يوميا، معظمها لا يرى بالعين المجردة، ولا تشكل الشهب أي خطر على سطح الأرض إطلاقا حتى وإن كانت على شكل عاصفة، فجميع الشهب تتلاشى قبل وصولها إلى سطح الأرض”.