الأركان الأمريكية تُحذّر من حقبة عدم الاستقرار العالمي

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، من أن العالم قد يدخل في حقبة من “عدم الاستقرار على الصعيد الدولي، مع تنامي قوة الصين وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ميلي قوله، في خطاب ألقاه بجامعة هاوارد “نحن مقبلون على فترة يحتمل أن تشهد حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الدولي”.

وأضاف أن “تنامي قوة الصين يحدث تغييرا في الوضع الراهن بعد عقود كانت فيها الولايات المتحدة بشكل أساسي القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية العالمية بلا منازع”.

كما حذر ميلي من أن “التغير الجيوسياسي بات مصحوبا بالابتكار التكنولوجي في أجهزة الروبوت والأسلحة التي تفوق سرعة الصوت والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات”.

وأشار إلى أن هذه التقنيات “تخريبية على نحو غير اعتيادي وقد تكون حاسمة في إدارة الحروب”.