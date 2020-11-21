الأركان الجزائرية تدعو لتصدير صناعاتها العسكرية إلى الأسواق العالمية

دع الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، قادة القوات المسلحة إلى العمل على تصدير الصناعات العسكرية الجزائرية إقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع عمل، اليوم السبت، مع المديرين العامين للمؤسسات الصناعية التابعة لمديرية الصناعات العسكرية، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر العاصمة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام جزائرية، حث الفريق شنقريحة المديرين بالقول إنهم يتعين عليهم “الولوج إلى الأسواق الإقليمية بل وحتى الدولية والتفكير جديا في تصدير منتوجات” الجزائر العسكرية، بما فيها السلاح والذخيرة.

وشدّد شنقريحة على ضرورة الحرص على “جودتها ومطابقتها للمعايير الدولية”.

وأضاف: “إن الصناعات العسكرية نريدها أن تكون مشهدا آخر من مشاهد العمل الميداني الراقي المبني على رؤية إشرافية وبعيدة النظر تجعل من البحث والتطوير والتصنيع العسكري بمختلف فروعه وتخصصاته أحد أهم انشغالات الجيش الجزائري الذي يتوفر على الإمكانيات المادية وأيضا على “اليد العاملة المؤهلة”.