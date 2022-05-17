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الأركان العامة تأمر جميع الوحدات العسكرية بمنع حركة الأرتال المسلحة

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 13:58 | آخر تحديث: 17 مايو 2022 - 16:17 نُشر: الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 13:58
ليبيا
الأركان العامة

أدانت رئاسة الأركان العامة، الاشتباكات المسلحة التي وقعت فجر اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

ونوهت الأركان العامة في بيان، إلى أن هذه الاشتباكات روّعت المواطنين، وسببت الأضرار بالممتلكات، ووصفتها بمحاولة إدخال العاصمة في فوضى واقتتال، والذي ترفضه بشدة.

وأمرت رئاسة الأركان العامة، جميع الوحدات العسكرية والمساندة، التقيّد والالتزام ببلاغ القائد الأعلى لمنع حركة الأرتال العسكرية.

كما أكدت الأركان العامة بأنها ملتزمة بمدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة، عن طريق انتخابات نزيهة بعيداً عن استعمال السلاح.

آخر تحديث: 17 مايو 2022 - 16:17
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