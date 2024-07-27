الأركان العامة تقيم دورة «التخلص من مخلفات الحرب» لمنتسبيها

قام المركز المتميز لإزالة الألغام ومخلفات الحروب، وبدعم وموافقة من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، بتنفيذ المشروع الخارجي لمنتسبي دورة «التخلص من مخلفات الحرب بإستخدام الأجهزة الخاصة بالتفجير الواطي بعدة طرق».



حيث تم التنفيذ العملي للتمرين والتجارب جميعها بنجاح، بتعليمات وإشراف مدير إدارة الهندسة العسكرية، وعدد من ضباط إدارة الهندسة العسكرية، وعدد من الأجهزة الأمنية ذات العلاقة.



كما أقيمت يوم الاربعاء، بمركز تدريب عمر المختار، الدورة التدريبية الخامسة، التابعة للكتيبة 166 للحماية والحراسة، والمقبلين على التخرج.



حيث شملت خطة التدريب للدورة التي كانت تحت إشراف آمر جناح التدريب بالكتيبة، وعدد من الضباط وضباط الصف: تنفيذ الرماية والقنص والعمل القتالي بالرماية بالذخيرة الحية، على جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى الميدان العنيف، وميدان الكفاءة القتالية.