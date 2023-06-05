الأزمة الليبية.. محور لقاء وزير الخارجية الروسي مع نظيره الإماراتي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد الملف الليبي، حيث أكد الجانبان على إنهاء القتال وتسوية شاملة للنزاع في البلاد، وفقا لبيان للخارجية الروسية.

وكان لافروف أجرى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مماثلا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا فيه طيفا من الملفات الإقليمية والثنائية الملحة.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها، أنّ لافروف وآل ثاني تبادلا الآراء بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية، مع التركيز على ضرورة تسويتها بالأساليب الدبلوماسية والسياسية من خلال التفاوض مع مراعاة مصالح ومباعث قلق جميع الأطراف