الأزمة تتصاعد.. أول قرار من ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح الصادمة

يبدو أن الأوضاع في ليفربول دخلت مرحلة حرجة بعد تصريحات محمد صلاح التي فجرت أزمة داخل الفريق، مما يهدد مستقبله مع “الريدز” وكذلك مصير مدرب الفريق الهولندي آرني سلوت.

تصريحات صلاح جاءت عقب تواجده كبديل في مباراة ليفربول وليدز يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عبّر صلاح عن إحباطه الشديد من عدم حصوله على فرصة اللعب أساسيًا في المباريات الأخيرة. وقال اللاعب إنه يشعر بأن إدارة النادي لم تحمِه وأنه تم خداعه بوعود لم تُنفذ.

كما لم يقتصر تصريحاته على ذلك، بل ألمح إلى أن علاقته بآرني سلوت قد انتهت، متهمًا المدرب بعدم العدالة في معاملته. وقال صلاح: “ما يحدث لي مع ليفربول أمر غير عادل” في إشارة واضحة إلى استبعاده المتكرر من التشكيلة الأساسية. تلك التصريحات تفتح الباب أمام احتمال انتقال صلاح في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أول قرار من ليفربول:

في رد فعل أولي على التصريحات، كشف حساب “indykaila News” عبر إكس (تويتر سابقًا) أن الإدارة ستعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة تصريحات صلاح في حضور المدرب آرني سلوت. وأضاف المصدر أنه هناك تفكير في استبعاد صلاح من قائمة مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

صلاح عند مفترق طرق:

منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017 قادمًا من روما، أصبح صلاح أحد أساطير النادي، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين بعد إيان راش و روجر هانت. ورغم مساهماته الكبيرة في إعادة ليفربول إلى القمة المحلية والدولية، يبدو أن العلاقة بينه وبين آرني سلوت قد وصلت إلى نهاية الطريق.

مستقبل صلاح:

يعيش محمد صلاح الآن في مفترق طرق، حيث سيكون لمباراة برايتون المقبلة دور كبير في تحديد مستقبله مع ليفربول، سواء بالبقاء أو الرحيل في حال استمرت هذه الخلافات.

وفي الوقت الذي يتأرجح فيه مستقبل صلاح مع الريدز، الأندية السعودية تراقب الوضع عن كثب، حيث أكدت تقارير أن نادي الاتحاد السعودي قد بدأ تحركاته لضم صلاح في يناير المقبل، في محاولة لتدعيم صفوفه بنجم عالمي.

محمد صلاح يُعلن أكبر مفاجأة في تاريخه ويُدلي بتصريحات جريئة ومزلزلة ضد ليفربول في مقابلة نارية لن يصدقها أحد! 😱🚨 pic.twitter.com/GQAJ6jPEBL — Kooora (@kooora) December 6, 2025