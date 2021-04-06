الأزهر: الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان مُتاح ولا يفطر الصائم

مركز الأزهر العالمي للفتوى الألكترونية، أعلن تأكيده أن الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان متاح ولا يفطر الصائم.

وأوضح المركز أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)، لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.

موضحا أن “اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية) أو في أي موضع مِن مواضع ظاهر البدن، ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحين ظاهرا”. وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.