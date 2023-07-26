الأزهر الشريف يدعو إلى مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية

دعا الأزهر الشريف، الشعوب الإسلامية إلى الاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك “نصرة لكتاب الله” مطالبا المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف “الحملات الهمجية العنصرية” على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية.

وأعرب الأزهر في بيان اليوم الأربعاء، عن استهجانه واستنكاره بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب الملياري مسلم حول العالم، مشيرًا إلى أن هذه المجتمعات كشفت عن هويتها العنصرية وتبنيها لسياسات همجية تنشر العنف والكراهية والتعصب”.

وطالب الأزهر من الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة؛ نصرةً لدين الله وكتابه،

كما دعا البيان حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية بضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحَّد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية”.

وأضاف البيان: “يتعجب الأزهر من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة، وما يتضمنه هذا الصمت من تشجيع لهذه الدول على الاستمرار في ارتكاب جريمة العداء السافر للإسلام والمسلمين”.