الأزهر: القدس قضية عقيدة إسلامية

بعث الأزهر الشريف برسالة، عبر حسابه على فيسبوك، إلى الكيان الإسرائيلي بشأن مدينة القدس المحتلة.

وقال الأزهر في منشوره، اليوم الاثنين، “إن القدس ليست مجرد أرض محتلة، وإنما هي قبل ذلك وبعده، حرم إسلامي ومسيحي مقدس”.

وشدّد على أن قضية القدس: “ليست فقط مجرد قضية وطنية فلسطينية أو قضية قومية عربية بل هي فوق كل ذلك قضية عقدية إسلامية”.

وأضاف الأزهر: “وقعت القدس في الأسر الصليبي سنوات تزيد على ضعف السنوات التي وقعت فيها في قبضة الصهيونية الباغية”.

ولفت إلى أنه “ومع ذلك مضت سنة التاريخ -التي لا تتخلف- إلى طيِّ صفحة الاحتلال، وإزالة آثار عدوان المعتدين على الحقوق والمقدسات”.

وقعت القدس في الأسر الصليبي سنوات تزيد على ضعف السنوات التي وقعت فيها في قبضة الصهيونية الباغية.. ومع ذلك مضت سنة… تم النشر بواسطة ‏الأزهر الشريف‏ في الأحد، ٢٣ مايو ٢٠٢١