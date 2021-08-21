الأزهر: ذكرى إحراق الأقصى شاهد على إرهاب الاحتلال وجرائمه

أكد الأزهر الشريف، أن محاولة إحراق المسجد الأقصى المبارك جريمة نكراء، وستظل شاهدا على إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه، وخرقه لكافة المعاهدات الدولية التي تنص على حماية دور العبادة.

وقال الأزهر الشريف في بيان له، اليوم السبت، في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى عام 1969، إن صمت المجتمع الدولي عن إدانة هذه الجرائم والتنديد بها، دليل على الازدواجية في المعايير التي يتبناها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وجدد الأزهر رفضه لأية محاولات لسرقة الأرض الفلسطينية، وتغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة، مؤكدا التزامه التاريخي والإنساني بدعم شعبنا الفلسطيني في نضاله المستحق، وسعيه العادل لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وشب حريق ضخم في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المُبارك، في 21 أغسطس 1969، حيث التهمت النيران كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين، كما هدد الحريق قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة.