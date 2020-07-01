الأزهر: نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله والساعة تأتي الناس بغتة

قال الأزهر الشريف، إن نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله والساعة تأتي الناس بغتة.

جاء ذلك في بيان لمركز الأزهر العالمي للفتوى في مصر، اليوم الأربعاء.

وقال الأزهر، إنه تابع ما يثار بين الحين والآخر من أن قيام الساعة أو نهاية العالم يوم كذا، أو يوم كذا، أو نحو ذلك من الشائعات والإطلاقات التي تخالف كتاب الله عز وجل وما صح من سنة سيدنا رسول الله ﷺ.

واستشهد المركز ببعض الآيات القرآنية وببعض الأحاديث النبوية الصحيحة التي تؤكد أن “علم الساعة ونهاية العالم أمر قد استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه إلا هو سبحانه”.

وأضاف: “قد أخفى الله عز وجل وقت قيام الساعة ليتميز المحسن من المسيء، وليكون العبد دوما على حذر من أمرها، ويجتهد في فعل الصالحات، ويحرص على مزيد القرب من الله”.

كما حذّر المركز من الانسياق خلف الشائعات والخرافات التي تخالف العقل والنقل.

«نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله، والساعة تأتي الناس بغتة» الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا… Gepostet von ‎مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية‎ am Dienstag, 30. Juni 2020