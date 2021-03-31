الأزهر يدعو إلى تحرك دولي ضد انتهاكات إسرائيل

دعا الأزهر الشريف في مصر، المجتمع الدولي للتصدي لقرارات إسرائيل تجاه أراضي فلسطين، مؤكدا أنها “باطلة”.

جاء ذلك في بيان للأزهر، مع حلول الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لـ”يوم الأرض الفلسطيني”.

و”يوم الأرض”، هو اليوم الذي استشهد فيه 6 فلسطينيين خلال احتجاجات ضد قرار إسرائيلي بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث (شمالي إسرائيل)، والنقب (جنوب)، يوم 30 مارس 1976.

وقال الأزهر إنه “يجدِّد عهده الدائم بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع لاستعادة أراضيه المغتصبة”.

وأعرب عن “رفض كل محاولات تغيير الهوية الديموغرافية للدولة الفلسطينية، واغتصاب ما تبقى من أراضي فلسطين”.

وأكد أن تلك المحاولات الإسرائيلية “لن تُثمر إلَّا المزيد من الكفاح والصمود والإصرار على استعادة حقوق الشعوب كاملة غير منقوصة”.

ودعا المجتمع الدولي إلى “التصدِّي لكافة القرارات الباطلة التي تصدر بشكل أحادي عن الكيان الصهيوني لاغتصاب المزيد من أراضي الفلسطينيين”.

وذكر تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الثلاثاء، أن إسرائيل باتت “تسيطر على أكثر من 85 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كلم”.