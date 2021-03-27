الأزهر يستنكر رسوم مسيئة عرضتها مدرسة بريطانية عن الرسول الكريم ﷺ

استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قيام أحد المدرسين في مدرسة باتلي غرامر في بريطانيا بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة لرسول الله ﷺ، مؤكدا أن هذا التصرف “فعل مشين وخطاب كراهية واستفزاز”.

وأكد المرصد، أنه “في ظل ما يشهده العالم من معاناة جراء تأثيرات فيروس كورونا، الذي حصد الآلاف من الأرواح، لايزال البعض يجدون فرصة للانزواء خلف براثن الحقد وتيارات الكراهية المتحزبة، رافضين مبدأ قبول الآخر”.

وشدّد الأزهر على أنه “من المشين حقا استفزاز مشاعر الآخر تحت ذريعة حرية التعبير عن الرأي”.

وأضاف: “المرصد إذ يعبر عن عميق أسفه ورفضه التام لتكرار هذه الحوادث التي باتت تجسيدا واضحا لخلل جسيم في تلك المجتمعات، فإنه يدعو المؤسسات المعنية أن تتخذ كامل إجراءاتها لمجابهة تلك الظواهر المسيئة للرموز المقدسة، كما يطالب من جديد بسن تشريعات جديدة تعاقب المتسببين في تلك الفتن والمؤججين لها بدافع حرية التعبير”.

وتابع: “لقد بتنا في أمس الحاجة إلى الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة وإرساء مبدأ الأخوة بدلا عن العداوة والبغضاء”.

كما شدّد الأزهر على أن “إيقاف المتسبب في المشكلة عن العمل ليس هو الحل الناجع، بل يجب أن يتعدى العلاج إلى سن تشريعات جديدة تضمن للجميع حقوقهم وتقينا شر المزيد من مثل تلك الحوادث البغيضة”.