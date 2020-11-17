الأزهر يُطالب بموقف حاسم لوقف الاستيطان على أرض فلسطين

طالب الأزهر الشريف، المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين.

وفي بيان له، استنكر الأزهر عزم الكيان الصهيوني بناء وحدات استيطانية جديدة وطالب بوقفة حاسمة لمواجهة ما وصفه بـ”الإرهاب الصهيوني”.

كما استنكر الأزهر الشريف بشدة قرار الكيان الصهيوني الغاصب طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة ‏استيطانية جديدة قرب مدينة القدس المحتلة، بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية ‏الفلسطينية الأصلية.‏

وأكد الأزهر رفضه القاطع وإدانته لهذه القرارات الباطلة التي تُشكل انتهاكًا واختراقًا صارخًا لقرارات ‏الشرعية ‏الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ‏وموقف حاسم لوقف تلك ‏الإجراءات الجائرة التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، وتسعى لتغيير الهوية الديموجرافية على الأراضي الفلسطينية واستكمال مسلسل اغتصاب أرض دولة فلسطين الشقيقة، بحسب البيان.

وشدّد الأزهر الشريف على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله من أجل تحرير ‏أرضه ‏المحتلة ومقدساتنا المعتدى عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ‏هذه القرارات الظالمة، ووقفة حاسمة للتصدي لهذا الإرهاب الصهيوني، مشيدًا بصمود ‏الفلسطينيين وعزيمتهم على عدم التفريط في حقهم وأرضهم.‏