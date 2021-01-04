الأزهر يُفتي بتحريم احتكار الأكسجين والمستلزمات الطبية

أفتى الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بتحريم احتكار أسطوانات الأكسجين والمستلزمات الطبية في أوقات الأزمات والمِحن.

جاء ذلك في بيان لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تزامنا مع تصاعد غضب شعبي بسبب وفاة 6 مرضى بفيروس كورونا، جراء نقص الأكسجين بأحد المستشفيات.

وأفاد البيان، بأن “احتكار المستلزمات الطبية، سيما أنابيب الأكسجين، والمغالاة في أسعارها حرام شرعا”.

وأضاف: “من أهم القواعد والأسس التي رسخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس”.

وأشار البيان إلى أن “احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه، لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن”.

وتأتي الفتوى، تزامنا مع انتشار مقطع مصور بمنصات التواصل الاجتماعي، لوفاة 6 مرضى كورونا، بغرفة العناية المركزة، في مستشفى “الحسينية” بمحافظة الشرقية شمال مصر، إثر نقص غاز الأكسجين الطبي.

وفي سياقٍ ذي صلة، قدم النائب بمجلس الشيوخ المصري سامح السادات، بيانا حول نقص الأوكسجين بالمستشفيات، لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرتي الصحة هالة زايد، والصناعة نيفين جامع.

وقال السادات، في بيانه، اليوم الاثنين، إن “نقص الأكسجين الطبي أدى إلى كثير من حالات الوفاة، ما يعد مأساة كبرى في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد”.

والأحد، أعلنت النيابة المصرية، في بيان، إجراء تحقيق حول كيفية نفاذ الأكسجين بمستشفى “الحسينية” الحكومي، والإجراءات المتخذة في حالة نفاذه، وعدد المتوفين وبيان أسباب وفاتهم.

فيما نفت وزيرة الصحة هالة زايد، في تصريح صحفي، أن تكون حالات الوفاة بسبب نقص الأكسجين في أجهزة التنفس الصناعي.

وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإصابات بالفيروس، حيث سجلت إجمالا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 ألاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.