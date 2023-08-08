الأساتذة الجامعيون يُهددون بالدخول في اعتصام شامل

شهدت العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة للطلبة الأوائل والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

وانطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة طرابلس شارك فيها العشرات من الطلبة والأساتذة الجامعيين من مختلف المناطق والمدن، باتجاه رئاسة الوزراء في طريق السكة، حيث تجمع المتظاهرون أمام المبنى للمطالبة بحق الإيفاد وتسوية أوضاعهم المالية.

فيديو | مسيرة احتجاجية للطلبة الأوائل والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة #طرابلس باتجاه رئاسة الوزراء للمطالبة بحق الإيفاد وتسوية أوضاعهم المالية. pic.twitter.com/zO6wnwnqBB — عين ليبيا (@EanLibya) August 8, 2023

وهدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، بالدخول في اعتصام يوم 15 سبتمبر المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية يُهددون بالدخول في اعتصام يوم 15 سبتمر المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم. pic.twitter.com/T4GGh56KUP — عين ليبيا (@EanLibya) August 8, 2023

وأفاد بيان للوقفة الاحتجاجية لحراك الإيفاد والتفويضات، بأن مظاهرات اليوم تأتي للتصدي بالطرق المشروعة للفساد في ملف الإيفاد ومواجهة التعدي على حقوق أعضاء هيئة التدريس والمعيدين.

وأشار البيان إلى أن هذا الحراك بدأ قبل أكثر من شهر ولن يتوقف قبل نيل الحقوق، حيث بلغ الاستياء أشده من تجاهل الحكومة لمطالبهم وغضها الطرف قبل ذلك عما شاب ملف الإيفاد من خلل وفساد، الأمر الذي ينذر بكارثة وطنية فالعجز الناتج عن بلوغ عدد كبير من حملة الدرجات العلمية العليا سن التقاعد لا يمكن تعويضه إلا بتأهيل جيل جديد عن طريق الإيفاد الذي يُسهم في نقل المعرفة وتوطينها واكتساب الخبرة ومواكبة التطور، بحسب البيان.

وطالب المتظاهرون من الحكومة والجهات المعنية بتوفير مخصصات مالية لتحريك عجلة الإيفاد على نحو سليم وإصدار تفويضات لأصحاب القرارات السابقة من الأساتذة والمعيدين والأوائل والتخصصات الطبية النادرة، وإصدار قرارات إيفاد بمخصصاتها المالية لمستحقيها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمتفوقين.

وأعلن المتظاهرون عن مساندتهم لزملائهم في تنفيذ زيادة مرتبات المعيدين والمطالبة بتنفيذ القرار رقم 126 كاملاً غير منقوص وصرف مستحقات التفرغ العلمي والالتزام بتنفيذ كل بنود الاتفاق المبرم بين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وممثلي الحكومة برعاية النائب العام بتاريخ 11 نوفمبر 2021م.

كما طالب المتظاهرون، الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي بتحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها في حال عدم استجابة الحكومة بمطالبهم باتخاذ قرار الاعتصام الشامل في اجتماعها المقبل المزمع عقد يوم 26 من الشهر الجاري، وإعلان السنة البيضاء في مؤسسات التعليم العالي والتقني وفق المادة رقم 4 من الاتفاق المبرم.

وأضاف البيان: “وعلى الرغم من إدراكنا لعواقب هذا القرار الذي سيشل الحياة ويوقف الدراسة في 27 جامعة ونحو 200 معهد عالي وكلية تقنية إلا أننا نذهب إليه مضطرين ومجبرين ونحمل الحكومة والجهات ذات العلاقة مسؤولية ما سيترتب على ذلك من نتائج”.

وتضمن بيان المتظاهرين أيضاً، المطالبة بإعلان نتائج التحقيقات في كل التفويضات السابقة وما انطوت عليه من فساد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص ومنح التفويضات لأبناء وأقارب المسؤولين وذوي العلاقة بهم على هيئة هدايا وترضيات وحرمان أصحاب الحق الأصيل من مرشحي الجامعات والمعاهد العليا.