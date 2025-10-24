الأسبوع المقبل.. ترامب يبدأ جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري الأسبوع المقبل سلسلة لقاءات ثنائية مع زعماء آسيويين، تشمل الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، ضمن جولته في شرق آسيا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب سيبدأ جولته بلقاء رئيسة الوزراء اليابانية الثلاثاء، ثم ينتقل إلى بوسان الأربعاء للقاء الرئيس الكوري الجنوبي وإلقاء كلمة رئيسية في مأدبة غداء لقادة الأعمال بمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، قبل حضور عشاء عمل للمنتدى.

ويوم الخميس، سيجتمع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ليختتم بذلك جولته التي شملت زيارات إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، بما في ذلك المشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفي سياق متصل، أكدت ليفيت أن لقاء محتمل بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُحذف من جدول الأعمال، لكنه لن يُعقد إلا إذا كانت هناك “نتيجة ملموسة”.

وأضافت أن ترامب يسعى لاستغلال الوقت بشكل حكيم خلال أي لقاء مع بوتين، ويأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكنه يرى أن موسكو لم تُبدِ اهتمامًا كافيًا لدفع مفاوضات التسوية قدمًا.

يذكر أن موسكو عرضت تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية مع أوكرانيا، فيما لم تتلق ردًا من كييف، ورفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.