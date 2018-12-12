الأسد يبحث مع الوفد الروسي تشكيل اللجنة الدستورية السورية

وأوضحت الخارجية الروسية أن “المحادثات ركزت على تطورات الوضع في سوريا وما حولها، وتم إيلاء اهتمام خاص لمهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وفقاً لقرارات مؤتمر ​الحوار الوطني​ السوري وقرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 2254”.

وشارك في اللقاء المبعوث الخاص إلى سوريا ​ألكسندر لافرينتيف​ ونائب وزير الخارجية ​سيرغي فيرشينين​.