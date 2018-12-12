عربي ودولي

الأسد يبحث مع الوفد الروسي تشكيل اللجنة الدستورية السورية

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 ديسمبر 2018 - 00:52
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المحادثات ركزت على تطورات الوضع في سوريا وما حولها[إنترنت]
أعلنت وزارة ​الخارجية الروسية​، في بيان، أن “الوفد الروسي المشترك بين الوزارات بمشاركة ممثلين عن ​وزارة الدفاع​ و​وزارة الخارجية الروسية​ بحث مع الرئيس السوري ​بشار الأسد​ بدء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية وتطورات الوضع في ​سوريا​ وما حولها”.

وأوضحت الخارجية الروسية أن “المحادثات ركزت على تطورات الوضع في سوريا وما حولها، وتم إيلاء اهتمام خاص لمهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وفقاً لقرارات مؤتمر ​الحوار الوطني​ السوري وقرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 2254”.

وشارك في اللقاء المبعوث الخاص إلى سوريا ​ألكسندر لافرينتيف​ ونائب وزير الخارجية ​سيرغي فيرشينين​.

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