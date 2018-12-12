الأسد يبحث مع الوفد الروسي تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن “الوفد الروسي المشترك بين الوزارات بمشاركة ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسية بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد بدء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية وتطورات الوضع في سوريا وما حولها”.
وأوضحت الخارجية الروسية أن “المحادثات ركزت على تطورات الوضع في سوريا وما حولها، وتم إيلاء اهتمام خاص لمهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وفقاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وشارك في اللقاء المبعوث الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.
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