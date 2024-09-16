الأسد يبحث مع شويغو ملفات ملفات أمنية دولية وإقليمية

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ملفات الأمن الدولي والإقليمي، والعلاقات بين البلدين.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية في بيانها: “استقبل الرئيس بشار الأسد، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وبحث معه مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي وكذلك العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين”.

اجتمع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو، وفي 25 يوليو الماضي، وأكد بوتين خلال اللقاء أن “الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو التصعيد بما في ذلك سوريا”. فيما أشار الأسد إلى أن “العلاقة بين البلدين وطيدة رغم الاختبارات الصعبة التي مرا بها خلال السنوات الماضية”.