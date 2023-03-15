«الأسد» يُعرب عن دعمه لحرب روسيا في أوكرانيا

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين عن دعمه لروسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا ووقوفها مع روسيا ضد ما وصفها بالنازية.



وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد بحث الأسد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال جلسة محادثات موسعة، طيفاً واسعاً من الملفات السياسية والاقتصادية، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بمختلف أشكاله، والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال الأسد في تصريح له: “سعيد جدا بهذه الزيارة.. اللقاءات بين مسؤولينا لا تنقطع ولكن التغيرات الدولية خلال العام الماضي تتطلب منا أن نلتقي لوضع تصورات مشتركة لهذه المرحلة”.

وأضاف: “نشكر روسيا على المساعدات الكبيرة التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال وخصوصا وزارة الدفاع والجيش الروسي الذي ساهم مباشرة بإنقاذ المصابين جراء الزلزال”.

وأشار الرئيس السوري إلى أن زيارته ستفتح مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا وستحقق نتائج حقيقية، حسب قوله.

ونوه الأسد إلى أن هذه زيارته الأولى إلى روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وجدد على “دعم سوريا لروسيا في حربها ضد النازية التي يدعمها الغرب”.

وشدد على ضرورة إعادة التوازن إلى العالم اليوم وإلا سيتجه إلى الانفجار والدمار، على حد تعبيره.

وأردف: “مرتاحون لنتائج عمل اللجنة السورية الروسية المشتركة وزيارتي اليوم ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات”.